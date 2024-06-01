Yaz aylarında, güneş ışınlarının kurutucu ve yıpratıcı etkisinden cildimiz kadar saçlarımız da olumsuz etkilenir. Yıpranan saçlara ek olarak sezon sonunda gelen saç dökülmesi büyük bir kâbus haline gelebiliyor. Saç dökülmesi, seyreklik, zayıf saç telleri gibi sorunlarla mücadele edenlerin ihtiyaçları için geliştirilen Minox Lipozomal Şampuan, içeriğindeki Lipozomal kafein saç foliküllerine daha fazla oksijen ve besin maddesini taşınmasını destekliyor. Bu sayede saç büyümesini teşvik ederek, saç dökülmesinin azalmasına destek oluyor. Kadınlar için özel olarak üretilen Minox Woman Lipozomal Şampuan, paraben, sülfat ve alkol içermeyen doğal yapısıyla, içerdiği Kafein, Biotin, Taurin, Keratin ve Hyalüronik Asit sayesinde saç dökülmesiyle savaşır, yaz aylarında saçların ihtiyacı olan nemi kazandırır, canlandırır ve sağlıklı saçlara sahip olmasına yardımcı olur. Lipozom teknolojisi ile güçlendirilmiş formül, saç dökülmelerine karşı daha hızlı etki ederek yaz aylarında ulaşmak istediğiniz sonucu elde etmenizi sağlıyor. Minox Lipozomal ve Minox Woman Lipozomal Şampuana ek olarak, Minox Man Kapsül, Minox Woman Kapsül ve Minox Biotin takviye edici gıda kullanarak saçlarınızın ihtiyaç duyduğu sağlığa içerden destek olarak yaz aylarında kombine tedaviyle saç problemlerinize bilimsel bir çözüm getirebilirsiniz!

Saç dökülmelerini önleme konusunda yüksek performans sergileyerek pratik bir kullanım olanağı sağlayan Minox Lipozomal Şampuan ve Minox Woman Lipozomal Şampuan, yağlı, kuru, ince ve kalın telli, dalgalı, kıvırcık gibi tüm saç tiplerinde yüksek etki göstererek saç bakımı rutinlerinizin bir parçası haline geliyor. Yazın saçlarınızın yıpranmasına ve dökülmesine karşı önleminizi alın. Minox ailesi ile bu yaz güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olun!