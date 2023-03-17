Yeni sezon demek yeni fikirler ve yeni trendler demek. Siz de bahara yenilenmiş bir giriş yapmak istiyorsanız, son yılların yükselişe geçen tırnak tasarım stillerinden ilhamınızı alarak başlayabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıllarda tırnak trendleri biraz daha canlılığı ve gösterişi savundu. Bizler de, bu sene moda ve güzellik trendlerinde biraz daha minimalist görünümlerle şıklığı elde ediyoruz. Tam da bu doğrultuda, ilkbahar ve yaz sezonunda güzelliğinize eşlik edecek tırnaklarınız da hem renkli hem minimal sularda yüzecek… Böylece baharın tazeliğini ve yazın enerjisini bir arada tutmuş olacaksınız. Öyleyse, birbirinden enerjik tasarımlara göz atmaya hazır mısınız?

Parlak çizgiler yeniden yorumlandı

Yin-Yang enerjisi her yerde!



Nude ton+renk katmanlarının dengesi

Baharla beraber gelen çiçek dokunuşları



‘İt-girl’ akımının olmazsa olmazı: Glitter detaylar

Soyut, spesifik ve canlı

Özgür ancak dengeli ritimler

Mini kalp dokunuşları

Minimal dokunuşla gelen ‘yarım ay’ stili



Aura yansıması

French stiline modern dokunuş

Uyumlu ve gizli dalgalar

Ecrin Engin

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