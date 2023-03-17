Yeni sezon demek yeni fikirler ve yeni trendler demek. Siz de bahara yenilenmiş bir giriş yapmak istiyorsanız, son yılların yükselişe geçen tırnak tasarım stillerinden ilhamınızı alarak başlayabilirsiniz.
Geçtiğimiz yıllarda tırnak trendleri biraz daha canlılığı ve gösterişi savundu. Bizler de, bu sene moda ve güzellik trendlerinde biraz daha minimalist görünümlerle şıklığı elde ediyoruz. Tam da bu doğrultuda, ilkbahar ve yaz sezonunda güzelliğinize eşlik edecek tırnaklarınız da hem renkli hem minimal sularda yüzecek… Böylece baharın tazeliğini ve yazın enerjisini bir arada tutmuş olacaksınız. Öyleyse, birbirinden enerjik tasarımlara göz atmaya hazır mısınız?
Parlak çizgiler yeniden yorumlandı
Yin-Yang enerjisi her yerde!
Nude ton+renk katmanlarının dengesi
Baharla beraber gelen çiçek dokunuşları
‘İt-girl’ akımının olmazsa olmazı: Glitter detaylar
Soyut, spesifik ve canlı
Özgür ancak dengeli ritimler
Mini kalp dokunuşları
Minimal dokunuşla gelen ‘yarım ay’ stili
Aura yansıması
French stiline modern dokunuş
Uyumlu ve gizli dalgalar
Ecrin Engin
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