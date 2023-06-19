Yaz ayları saçın en fazla yıprandığı dönemdir. Güneşte fazla kalmak cildimize olduğu kadar saç ve saç derimiz için oldukça zararlı. Güneşten yayılan UV radyasyonu saçın asli maddesi keratini parçalayıp hem kimyasal hem de fiziksel hasara neden olur. Saç tellerinde bulunan proteinler, saçlarımızın sağlıklı görünümü için oldukça önemlidir. Ancak saçtaki proteinler, çok fazla güneş ışınına maruz kalınca azalır saçlarımız da kurumaya, sağlıksız, bakımsız görünmeye başlar. Deniz ve havuz suyunun etkisi ile de saçlar mat bir görünüm alır.

Güneş ve deniz-havuz suyunun yarattığı olumsuz etkilerden saçlarınızı nasıl korumanız gerektiğini Dr. Yasemin Savaş Kaliteli Yaşam Kliniği Koordinatörü Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş’a sorduk.

Saç PRP

Prp saç tedavisi, kişinin kendi vücudundan alınan kanın, zengin maddeler ile işlem görerek, yeniden kişinin sorunlu saç yapısına enjekte edilmesi ile ortaya çıkan bir yöntemdir. Kişinin vücudundan alınmakta olan kanın, plazmasının özel bir işlem ile ayrışması sağlanmakta, daha sonra işlem görmüş olan bu kan kişinin saç diplerine enjekte edilmektedir. İçerisinde ilaç ya da yabancı herhangi bir madde bulundurmayan bu yöntem, tamamen doğal bir yenileme süreci sağlamaktadır. Saç Prp, zayıf ve kırılgan olan saçların güçlenmesi için gerekli desteği sağlar aynı zamanda sorunlu saç bölgelerindeki saçların dökülmesini önler.

Saç mezoterapisi

Saç mezoterapisi, saçın ve saç derisinin ihtiyaç duymuş olduğu mineral, vitamin, aminoasit, yüzey genişleticiler ve bazı keratolitik ajanların saç derisine enjekte edilmesi ile gerçekleşen bir işlemdir. Saç mezoterapisinin uygulama amaçlarının başında saç dökülmesini yavaşlatmak ve durdurmak gelmektedir. Bununla birlikte saç mezoterapisi saç köklerini güçlendirmekte, uyuyan saç köklerini uyandırarak bu köklerin saç olarak deri üzerine çıkmasını sağlamakta, işlem görmüş ve aşırı derecede yıpranmış olan saçları yeniden yapılandırmakta, saçlara parlaklık ve sağlıklı bir görünüm kazandırmaktadır.

Saç aşısı

Saç aşısının içeriğindeki biotin zayıflayan saç hücrelerini toparlayarak daha güçlü bir hale getirme rolünü üstlenmiştir. Saç aşısı, saç mezoterapisinde olduğu gibi çok sayıda farklı içerikten ziyade, nokta vuruş, elzem maddelerin olduğu bir formüle sahiptir. Saçların güçlenmesini sağlar.

Saç Kök Hücre Tedavisi

Kök hücreler, hasar gören dokuları onarmak ve ölen hücrelerin yerine yenilerini yapmakla görevlidirler. Saç kök hücre tedavisi, kişinin kendi kök hücreleriyle kendini tedavi etme yöntemidir. Bu tedavinin esas amacı var olan saç tellerinin dökülmesini engellemektir. Kişiden alınan dokular bir takım işlemlerden geçtikten sonra saçlı deriye enjekte edilip, saç köklerimizin güçlendirilmesi ve uykuda olan saç köklerinin canlandırılmasını hedefler. Aynı zamanda , kök hücre tedavisi ile uyuyan saç kökleri uyarılarak saçların daha sağlıklı bir şekilde büyümesini, güçlenmesini ve canlanmasını sağlar.