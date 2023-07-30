Yaz tatilinin en keyifli yanlarından birisi de izlemeye vakit bulunamayan, özelliklede uzun soluklu ya da gözden kaçırmış olabileceğiniz dizlere başlamaktır. İşi, okulu veya ertesi gün ağır bir sorumluluğu düşünmeden uzun uzun dizi izlemek hem zihninize hem de bedenen dinlenmenize iyi gelecek. O zaman hazırsanız editörlerimizin sizler için seçtiği dizilere gelin beraber göz atalım.

İlk sırada New Amsterdam

New Amsterdam Hastanesi’ni eski büyüleyici günlerine döndürmeye çalışan Goodwin’in yolculuğunu izliyoruz. Hastaneye yeni atanan Medikal Tıbbi Direktör Goodwin, hem doktorları hem de hastaları farklı yönleriyle ele alıyor, farklı bir bakış açısı sunuyor. Dizideki karakterler hayatın içinden gerçekçi bazen samimi bazen duygusal bazen ise oldukça komik sahneler sunuyor.

İkonikleşmiş Sex and the City

Candace Bushnell’in aynı adlı romanından uyarlanan ve New York’ta yaşayan 4 yakın arkadaşın dostlukları üzerinden onların aşk hayatlarını, seks günlüklerini ve bazen arkadaşlık bağlarındaki problemleri senaryoluyor. Günümüzde bile hala genç kızlar tarafından sevilip izlenmekte. Dizinin en çok sevilenlerden olmasının nedeni ise gerçek kadın-erkek ilişkilerini aktarması, arkadaşlık bağlarının önemini vurgulaması ve tıpkı bir genç kız gibi hissetmenizi sağlamasıydı.

Oldukça dokunaklı After Life

Eşi öldükten sonra hayata tutunmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Eşini kaybeden Tony, eşinin ölümünden sonra hayata adapte olmaya çalışıyor. Bu komik karakter yer yer güldürse bile bazen göz yaşlarınızı tutamayabiliyorsunuz. İngiliz komedyen ve diğer oyuncular arkadaşlığı, günlük yaşamı ve bazı anları dramatik unsurları bir araya getiriyor.

Beyinler donacak Mindhunter

Artık “FBI Davranış Bilimleri Departmanı” katil psikolojilerini araştırmak üzere biz departman kuruyor. Bu departman ile katilleri yakalamanın daha kolay olacağını düşünen Holden ve Ford, katillerle hapishanelerde görüşmelere başlıyor. Tüm bunların yanı sıra Holden ve Bill, emniyet teşkilatında polislere ve okullarda öğrencilere eğitimler veriyor. Dizide yer alan katillerin ve yapılan hapishane görüşmelerinin gerçek hayatta var olduğunu bilmek Mindhunter’ı daha da çekici hale getiriyor. Yer yer korkabileceğiniz ama polisiyenin verdiği o içine çeken detaylar ile dizi oldukça sürükleyici ilerliyor.

Beklenmedik Alias Grace

Kahya olarak çalıştığı evin sahibi Thomas Kinnear ve o evin baş kahyası Nancy Montgomery’i öldürmekten yargılanan Grace Marks’ın, hapishanede geçirdiği 15 yılın ardından, Simon Jordan isimli bir psikiyatrist ile seansları ve flashbacklerle Grace’in cinayetlerden önceki hayatına eşlik ediyoruz. Dizi akışında ilerlerken sizleri bir anda şaşırtarak biraz cani bir hal alıyor. Dönem dizisine uyarlanmış bu polisiye dizi bir solukta bitirebileceğiniz mini diziler arasında.

Yaren Aydın