Aldığınız fazla kilolardan kurtulmak ister misiniz? Size metabolizmanızı hızlandırarak yaz sıcaklarında ödem şikayetinizden kurtularak kilo vermeyi anlatacağım.

Yaz sıcaklarının kendisini iyice hissettirdiği ve bayramın sonlandığı bu zamanlarda nasıl kilo verebilirim, yazı nasıl fit geçirebilirim diye soranlara işte cevap. Tabi bu kilolardan kurtulurken sağlığımızdan da olmadan. Bir Beslenme Uzmanı olarak hem sağlıklı, kalıcı ve hem de hızlı kilo vermeniz için metabolizma hızlandırıcı özel beslenme programı ile 1 ayda 5 kg vermenizi sağlayacak diyetimi anlatacağım. Eğer kilo probleminiz daha fazla kilolar ise beslenme danışmanlığımızı uzun süreli olarak belirlemeli ve kilo vermenizi hızlandırıcı, sağlıklı bir alışkanlık haline getirmeyi öğrenmeniz lazım.

Haftada 3 defa yavaş tempoda yürüyün

Eğer dizlerinizde herhangi bir problem yoksa basen, karın ve kalçada biriken yağlardan sağlıklı beslenme düzeninizin yardımı ile kurtulmak istiyorsanız hafta da en az 3 defa 45 dakika hafif tempolu yürüyüş yapın. Yavaş tempolu uzun yürüyüş ile normal yaptığınız bir egzersize göre % 70 daha fazla yağ yakarsınız.

Dengeli beslenin

Metabolizmalarının iyi çalışması ve şeker dengesinin kurulması için aç kalmamaya ve az beslenmeye özen gösterin. Bunun için günde 2 ana öğün en az 1 ara öğün beslenin, böylece hem aç kalmadan, hem de metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlayarak, kilo kontrolü sağlayabilirsiniz.

Düşük kalori ve düşük yağ içeren beslenme programı

Yağlı besinlerden uzak durmaya ve çok kalorili besinlerle karınlarınızı doyurmamaya dikkat edin. Çünkü bu tür besinler içerdikleri yüksek kalorinin yanı sıra yağ ve karbonhidrat içeriklerindeki artıştan dolayı çabuk acıkmalarına ve açlık krizleri geçirmelerinize neden olur.

Her öğünde alınan protein miktarını artırmak

Bu yöntem, sindirim sisteminin ve besin maddelerinin yıkım süreçlerinin gerçekleşmesi için daha çok efor sarf edilmesine sebep olur. Zira proteinlerin sindirimi, diğer gıdalara göre daha meşakkatlidir. Bu sayede metabolizmanın hızlanması sağlanır.

Düşük glisemik indeksli besinler tercih edin

Patates, pirinç pilavı, beyaz ekmek, çay şekeri ve bal gibi kan şekerini hızlı yükselten ve ani iştah artışına neden olan yüksek glisemik indeksli besinlerden kaçınmak daha uzun süre tok kalmanıza ve metabolizmanın daha iyi çalışmasına neden olacaktır. Bunun yerine kan şekerini hızlı yükseltmeyen ve tok tutan tam buğday, tam çavdar ekmeği, bulgur pilavı ve meyve gibi düşük glisemik indeksli besinleri tercih edin.

Baharatlı gıdaların tüketilmesi

Yeşilbiberde yer alan kapsaisin isimi maddenin vücut metabolizmasını hızlandırdığı araştırmalarla tespit edilmiştir.

Besinlerin pişirme şekline dikkat edin

Bu süre zarfında kızartmalardan uzak durun. Yiyeceklerinizi fırında, buharda veya ızgara tercih edin.

Yemekten önce çorba veya salata tüketin:

Yemekten önce yenen çorba veya salata açlık hissini azaltarak, ana yemeğin daha az yenmesini sağlıyor. Öğünlerimizde sağlıklı çorba içmek kilo yönetimimizde oluşacak duraksamaları hızla düzene sokmaktadır.

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