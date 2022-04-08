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İki yıl boyunca dolabımızda yatan çantalarımız İlkbahar/ Yaz sezonunda en enerjik renkleri, eğlenceli formları ve dokuları ile günlük hayatımızın pozitif enerjisi olmaya hazırlanıyor. Hepimiz kışın geçirdiğimiz zor günlerden sonra kendimizi denizin serin sularına ve yakıcı güneşin sıcak kollarına bırakmak istiyoruz. 2022 İlkbahar/ Yaz sezonu çanta trendleri yaz ayının pozitif enerjisini yanınızda taşıyabilirsiniz.

2022 İlkbahar/ Yaz sezonu çanta trendleri:

Marketlerden podyumlara: File çantalar

Pandeminin modaya olan etkisini hala podyumlarda gözlemleyebiliyoruz. 2021 İlkbahar/ Yaz sezonunda pandemi nedeniyle ev yaşamından ilham alınan koleksiyonlara, bu sezon yeni bir trend ekleniyor ve pandemi döneminde dışarıyla son bağımız olan marketlerden ve pazarlardan ilham alınıyor. Bu sezon, file çantalar tığ işi veya boncuklu dokularıyla plajda ve şehir yaşamınızda size eşlik edecek.

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Birbirlerine ait

Son birkaç yıldır çantaların görünümle eşleştirilmesi stil otoriteleri tarafından demode olarak kabul ediliyor. Ancak ibreler 2022 İlkbahar/ Yaz sezonu için tam tersini gösteriyor. Bu yaz çantanız dahil tüm görümümüzü eşleştirmek çok trend!

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Neon ışıklar

2022 İlkbahar/ Yaz sezonunda tüm hayatımızı hakimiyeti altına alan neon renkler, başta sarı olmak üzere en parlak tonlarıyla çantalarda da kendine yer ediniyor.

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İdeal boyutlara dönüş: Tote çantalar

Jacquemus markasının öncülüğünde başlayan mikro-mini çanta trendi bu sezon yerini ultra büyük ve tote çantalara bıraktı. İçine her şeyi sığdırabileceğiniz bu çantalar iş yaşamınızda da en yakın arkadaşınız olacak.

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Disko topu etkisi

2022 İlkbahar/ Yaz sezonunda parıltılı çantalar ile tüm ışıkları üzerinize çekmeye hazır olun!

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