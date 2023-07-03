Yaz düğünleri sıcak havaların gelmesiyle beraber dış ortamlarda yapılır. Kır düğünleri, sahil düğünleri ve ormanların içinde sabahlara kadar eğlenebileceğiniz ortamlar olur. Enerjik ve bir o kadar minimal düğünlere davetler geldiyse kıyafet seçimlerinize geçelim.

1. Sade

Doğal tonlar yaz düğünleri için vazgeçilmez. Sadelik! V yaka ve kemer detayı, güzel bir bacak dekoltesi ile birleşince vücut proporsiyonunuzu daha zarif gösterecektir. 2023’te yeşil tonlar seviliyor ve yaz düğünlerinde tercih ediliyor.

2. Elegant

Sade ama bir o kadar da şık olmak isteyenler için; Tek omuzlu ve asimetrik kesim pileli saten kumaşlı bu elbiseye göz atabilirsiniz. Belinde bulunan detay ile daha zayıf ve sade tercihinize biraz hareketlilik katabilirsiniz.

3. Floral

Çiçekli desenler yaz düğünlerinde her zaman karşılaştırdığımız türden fakat kat kat inen etek ve büzgülü bel üzerine pastel tonlarında minimal çiçek baskılı bu elbise, çiçek sevmeyenleri bile kendine hayran bırakabilir. Old Money tarzda yüksek yaka bu sezon oldukça ön planda.

4. Denim elbise mi?

2000’ler modası kot elbiseleri görmüştük fakat bu bizim favorimiz oldu! Buraya bir kalp bırakıyoruz. Fırfırlı etek ucu ve yan dikiş yırtmaçlı, yamalı denim kumaş bu uzun elbise spor şık parçaların zirvesinde. Davetlere sık katılmayan birisi iseniz günlük hayatınızda da değerlendirebilirsiniz.

5. Büyük desenler

Çabasız, gösterişsiz ve düz kesim bir elbise fakat bir farkı var. Büyük desenler fazla kilolarınızı daha fazla örter ve saten kumaş elbiseye hareketlilik katar. Canlı renk ve büyük desen bu yaz düğünlerinde elbiselerde arayacağınız bir özellik olabilir.

6. Canlı severler

Pembe, yeşil, turuncu, mavi… Canlı tonlar bu yaz karşımızda. Balık kuyruğu etek ucu ile adeta barbie bebekler gibi hissedeceğiniz bu elbiseyi şimdiden aramaya başlayın. Pistte gözler sizin üzerinizde olacak.

Yaren Aydın