48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Artvin’de sahne alan Aleyna Tilki, konseri sonrası Rize’ye gidip, 2 bin 450 metre yüksekliğindeki Samistal Yaylasına çıktı. Ayağına yün çorap ve siyah lastık ayakkabı giyen Tilki, kafasına da poşu bağladı.

Görkemli bir manzarası olan yaylada eline tabancayı alarak ateş etmeye başlayan 22 yaşındaki ünlü şarkıcı, o anlara ait videosunu 2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından ‘Bang bang’ notuyla yayınladı. 1 milyondan fazla kişinin izlediğini videoya kısa sürede 45 bin beğeni geldi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Aleyna Tilki (@aleynatilkiofficial)’in paylaştığı bir gönderi

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Aleyna Tilki’nin paylaşımına, “Silah gerçekse ya bir kuşa denk gelse ya da yorgun mermi birine denk gelse?”, “Şiddete karşı paylaşımlar yapıp silah(!) yakışmadı Aleyna” gibi yorumlar yazdı. Birkaç takipçisi ise şarkıcının bu hareketini takdir etti.