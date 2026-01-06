Kitap dünyası bu hafta yine dopdolu. Her türden okura hitap eden yeni eserler, hem yerli hem de yabancı yazarlardan geliyor. Kimi sürükleyici bir polisiye hikâyeye, kimi kişisel gelişim alanında derinlikli bir anlatıya açılıyor. Bu yaz sıcağında yeni bir kitaba başlamak isteyen okurlar için, haftanın en dikkat çekici kitaplarını ve kısa tanıtımlarını bir araya getirdik. İşte bu hafta raflara çıkan kitaplar ve öne çıkan detayları…

Paranın Ruh Hali / Beste Uyanık Kapukaya

Ekonomist ve yazar Beste Uyanık Kapukaya, yeni kitabı Paranın Ruh Hali ile parayla kurduğumuz ilişkinin arkasındaki duygusal, zihinsel ve bilinçaltı kodları mercek altına alıyor. Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan kitap, ekonomi, psikoloji ve kişisel farkındalığı bir araya getiren özgün yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Paranın Ruh Hali, paranın yalnızca birikim, yatırım ve kazanç meselesi olmadığını; korkular, alışkanlıklar, aileden aktarılan inançlar ve zihinsel kalıplarla şekillenen bir ilişki biçimi olduğunu vurguluyor. Kitap, okuru “Neden aynı finansal döngüleri tekrar ediyorum?”, “Kazansam bile neden tutamıyorum?” ve “Parayla neden çatışıyorum?” gibi sorularla yüzleştiriyor.

Işılda, Cüret Et, Gülümse / Ali Bayam

Yazar Ali Bayam, deneme türündeki yeni kitabı Işılda, Cüret Et, Gülümse ile okurunu içsel bir yolculuğa davet ediyor. Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan eser, modern hayatın yorgunluğu içinde kendini arayanlara sakin, samimi ve iyileştirici bir okuma alanı sunuyor. Aylar üzerinden ilerleyen metinlerden oluşan Işılda, Cüret Et, Gülümse; insanın kendisiyle, ilişkileriyle ve zamanla kurduğu bağı merkeze alıyor. Güven, sevgi, kayıp, yüzleşme, sabır ve kabulleniş gibi temalar; edebiyat, psikoloji ve felsefenin iç içe geçtiği bir anlatımla ele alınıyor. Bayam, gündelik hayatın içinde sıkça bastırılan duyguları yalın ama derin bir dille görünür kılıyor.

Rahatsız Edici Miktarda Kan / Can Temiz

Yazar Can Temiz, yeni romanı Rahatsız Edici Miktarda Kan ile okuru hem fiziksel hem de psikolojik olarak tekinsiz bir dünyanın içine çekiyor. Karakarga Yayınları etiketiyle yayımlanan roman, kanla kaplı bir binadan kaçışla başlayan ve giderek karanlıklaşan olay örgüsüyle çağdaş edebiyatın rahatsız edici anlatıları arasında güçlü bir yer ediniyor. Romanın merkezinde, geçmişiyle ve içinde bulunduğu yapıyla hesaplaşmak zorunda kalan Lila yer alıyor. Okur; kapıları kilitli odalar, açıklanamayan olaylar, gizemli bir tarikat ve giderek anlamını yitiren gerçeklik duygusu eşliğinde ilerleyen bir anlatının içine giriyor. Kan, yalnızca bir şiddet unsuru değil; roman boyunca hem mekânların hem de karakterlerin üzerini kaplayan bir atmosfer olarak karşımıza çıkıyor. Rahatsız Edici Miktarda Kan, yüzeyde gerilimli ve karanlık bir olay örgüsü sunarken, derinlerde gücün nasıl kurulduğunu, kurumların birey üzerindeki görünmez şiddetini ve miras kalan travmaların nasıl sürdürüldüğünü sorguluyor.

Mavi Kelebekler Takımı / Burak Emre Kadak, Dilara Işık, Saadet Özkan, Yücel Ceylan

Mavi Kelebekler Takımı çocukların kendi bedenleri, duyguları ve sınırları hakkında farkındalık kazanmalarını amaçlayan, oyun temelli bir farkındalık kitabı olarak Genç Destek etiketiyle yayımlandı.. Hikâye boyunca Sevgi, Umut ve arkadaşları; Mavi Kelebek rehberliğinde etkileşimli bir biçimde oyunlar oynayarak duygularını tanımayı, kişisel ve özel alanlarını fark etmeyi, istemedikleri bir durumla karşılaştıklarında “hayır” demeyi ve yardım istemeyi öğreniyor.

Kitap; duygular, beden farkındalığı, kişisel sınırlar ve güvenlik ağı gibi hayati başlıkları çocukların yaşına uygun, anlaşılır ve güven verici bir anlatımla ele alıyor. Etkileşimli bölümleri ve oyun temelli kurgusuyla Mavi Kelebekler Takımı, çocuklara yalnız olmadıklarını; bir şey yanlış hissettirdiğinde susmak zorunda olmadıklarını hatırlatıyor. Aynı zamanda çocukların güvendikleri yetişkinlerle iletişim kurmalarını teşvik eden bir rehber niteliği taşıyor.