Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü şovmenin kızı geçtiğimiz günlerde tatil paylaşımları ile çokça konuşulmuştu. Babası Mehmet Ali Erbil’e karşı da eleştirel bir paylaşımda bulunan Erbil, bu kez başka bir paylaşımda bulundu.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada 321 bin takipçi kitlesine sahip. Geçtiğimiz günlerde pembe bikinili ve göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı sallayan isim, babası hakkında yaptığı eleştirel paylaşımıyla olay olmuştu.

Ünlü şovmenin kızından bu kez başka bir dekolteli paylaşım geldi. Erbil, derin sırt dekoltesiyle çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin fotoğrafına takipçilerden binlerce beğeni yağdı.