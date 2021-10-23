Yasmin Erbil’den Çarpıcı Açıklama: Prim Vermem!

Yasak Elma dizisinin 5. sezon kutlama yemeğine katılan Yasmin Erbil, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

“Babam benim hep yanımda oldu”

Muhabirlerin babası Mehmet Ali Erbil’in geçtiğimiz hafta yaşadığı taciz skandalıyla ilgili sorularını, “Hiç bunları konuşmak istemiyorum. Tanımadığım insanlara prim vermek istemiyorum. Babam benim her zaman yanımda oldu, ben de babamın her zaman yanındayım.” ifadeleriyle cevap vererek TikTok adında bir uygulamada ünlü olmuş ve hiç tanımadığı birine prim vermeyeceğinin altını çizdi.