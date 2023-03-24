Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Yasmin Erbil, önceki gün Akmerkez’de objektiflere takıldı. Bir süredir aşk yaşadığı Yiğit Poyraz ile el ele alışveriş yapan güzel isim, muhabirleri karşısında görünce poz vermeyi de ihmal etmedi.

Birlikteliklerinin çok güzel gittiğini ifade eden Erbil, bir hafta tatil için İtalya’ya gideceklerini açıkladı. Mutlu çift, sonrasında ise mağazaları gezerek alışverişlerine devam etti.