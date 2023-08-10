İkiz bebeklerine 3.5 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, verdiği bir röportajda annelik heyecanından ve hamilelik sürecinden bahsetti. “İkinci bebek kendisini sonradan gösterdiği için hepimize sürpriz oldu, meğer saklanmış” diyen Şefkatli, “İnsan bambaşka bir evreye geçiyor. Ne yapacağımızın paniği var üzerimizde. Çok ama çok heyecanlıyım. Bazen inanamıyorum. Nasıl bir hayatımız olacak, merakla bekliyorum. Arada ikizlerden biri kız olacak gibi hissediyorum. Önemli olan sağlıkları tabi” dedi.

Yasemin Şefkatli, “Hamilelik şu sıralar biraz zor geçiyor. Mide bulantısı ve yorgunluklarım var. Daha sakin, doğal, akışta geçirmek istiyorum bu dönemi. Çok fazla abartmadan, en normal haliyle yaşamayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.