İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğulları İdo Tatlıses, 2021’de sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikâh masasına oturmuştu. Geçen günlerde Yasemin Şefkatli’nin hamile olduğu haberleri yayılmış ancak çiftten konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

İbrahim Tatlıses bir magazin programında gelini Yasemin’in hamileliğiyle ilgili konuştu. İbrahim Tatlıses “Yasemin, ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz” dedi.