Türkiye’nin şehirlerini görüntülerden çok seslerle anlatan özgün belgesel serisi **“Duyulan Şehirler”**in galası, 7 Ekim Salı akşamı JJ Pub Kanyon’da gerçekleştirildi. Belgeselin anlatıcısı Yasemin Şefik’in ev sahipliğinde düzenlenen gecede, Enis Arıkan, Yasemin Yürük, Ayşe Özyılmazel, Serenay Aktaş, Bora Cengiz ve Bilge Öztürk gibi isimler de yer aldı.

Gösterim öncesinde ekip üyeleri duygularını paylaştı.

Yasemin Şefik, “Dünyada ilk kez yalnızca seslerden oluşan bir belgesel yaptık. On şehirden topladığımız seslerle her birine özel bir şarkı da yarattık,” dedi. Yönetmen Fatih Ahmet Kaya ise “Binlerce kilometre yaptık, çok ses topladık, çok inandık,” sözleriyle emeği vurguladı.

Digiturk Yerli İçerikler Direktörü Aslı Arıkan, projenin doğuş anına değinerek, “Şehirlerin kalp atışını duyuran, ritmini hissettiren çok özel bir iş ortaya çıktı,” dedi. Radyo dünyasının güçlü sesi Yasemin Şefik, bu kez bir “ses rehberi” olarak Türkiye’nin akustik hafızasını keşfe çıkarıyor. Yönetmenliğini Fatih Ahmet Kaya’nın üstlendiği seri, rüzgârın uğultusundan pazar yerlerinin kalabalığına, vapur düdüklerinden kuş cıvıltılarına kadar şehirlerin kimliğini yansıtan sesleri bir araya getiriyor. “Duyulan Şehirler”, 9 Ekim’den itibaren her perşembe TOD ve beIN İZ ekranlarında izlenebilecek.