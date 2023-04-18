Yasemin Sakallıoğlu, yaklaşık 2 sezondur kapalı gişe sahnelediği tek kişilik gösterisi “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” ile Türkiye turnesine hız kesmeden devam ediyor!

Bugüne kadar sahneden milyonlara ulaşan başarılı komedyen gösterilen yoğun ilgiyle Türkiye’yi karış karış dolaşmaya devam ediyor. BKM organizasyonu ile gerçekleşecek turne bayram dönüşü 28 Nisan’da, Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum’unda gerçekleşecek.

Başarılı komedyenin, kendi yaşamının birbirinden komik hikayelerini, aile bağları, kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik yansımalarını, çeşitli tiplemelerinden yardım alarak aktardığı kahkaha dolu gösterisi, sürpriz sahne performansı ile doruk noktasına ulaşıyor.

Gittiği her şehirde büyük sevgi ve ilgiyle karşılanan Yasemin Sakallıoğlu’nun fenomen olma yolundaki kapalı gişe gösterisi “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” için biletler satışta.

Gösteri Tarihleri

28 Nisan – Konya / Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum

30 Nisan – Mersin / Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

08 Mayıs – İstanbul / Maximum Uniq Hall

17 Mayıs – İstanbul / Bostancı Gösteri Merkezi

29 Mayıs- Denizli / Denizli Açıkhava Tiyatrosu

31 Mayıs – İzmir / Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu

07 Haziran – Bursa / Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu