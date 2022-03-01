Stand-up gösterileri ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla izleyenlerin yüzünü güldüren Yasemin Sakallıoğlu önceki gece eşi Burak Yırtar ile Etiler’de bir çorbacı çıkışı görüntülendi. Sakallıoğlu, muhabirlerle sohbet ettiği sırada “Gösterilerim çok iyi gidiyor, hep beraber seyirciyle gülüyoruz” şeklinde konuştu. Muhabirlerin, “Kitap çıkartıyormuşsunuz, hayırlı olsun. Biraz detay verir misiniz?” sorusuna, samimi tavırlarıyla cevap veren komedyen “Evet, kitabımın kapağını hayranlarıma seçtirdim. Hiç beğenmediğim kapağı seçtiler hatta, benim beğendiğim başkaydı. İnsanlar daha renkli bir şey seçti, onları kırmayacağım. Kitap, benden beklenmeyen bir kitap. Hayatın içinde her şey var; gülüyoruz, eğleniyoruz, ağlıyoruz… Hayatın kendisi aslında” cevabını verdi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ünlenip daha sonra oyuncu ve film yazarı olarak kariyerine devam eden Sakallıoğlu, sinema filmi projesi sorusuna ise yanıtını verdi.