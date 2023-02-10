Büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından ünlü isimler hem sosyal medyadan destek olurken hem de afet bölgesine yaptıkları yardımlarla gündem oldular.

Sosyal medyada yayınladığı videolarla ünlenen Yasemin Sakallıoğlu, afet bölgesindeki yardım çağrılarına sessiz kalmadı. Yasemin Sakallıoğlu, deprem bölgesine Demet Özdemir, Murat Boz, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Ali Biçim gibi isimlerle yardım TIR’ı gönderdi.

Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabından “Yaşayın Allah aşkına. Ben dayanamıyorum” başlığı ile duygu dolu gönderi paylaştı.

Sakallıoğlu, “İnsan elini sabunla yıkarken bile ‘Acaba şu an hiç hijyenik bir alan bulabilmişler midir’ diye düşünüp utanır mı?Kendimi bilerek hayatımı zorlaştırırken buluyorum. Üşümeme rağmen üzerime kalın bir şey örtmüyorum. Sıcak su varken elimi sıcak suyla yıkamıyorum. Ne yediğimden bir şey anlıyorum ne içtiğimden. Gücüm herkesi kurtarmaya yetmedikçe öfkelenip, kendi hayatımı zorlaştırıyorum. Kendime devamlı ‘güçlü dur’ diyorum. Şimdi dur sonra kendini bırakırsın. Ve bu anlar çoğu zaman ağlama krizleriyle son buluyor. Sizi hissediyorum. Sizi düşünmediğim bir tek an yok. Karşımdakinin sorularına cevap verirken bile kafamın içinde size dua ediyorum. Kahroluyorum yemin ederim. Ve bu acıda yalnız olmadığımı biliyorum. Koca bir ülkeyle aynı şeye ağlıyorum. Sizi Allah için çok seviyorum. Ve yaşayın istiyorum. Yaşayın.” dedi.

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