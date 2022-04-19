Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre, önceki gün “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” isimli tek kişilik gösterisiyle seyirciyle buluşan Yasemin Sakallıoğlu, turneye çıkacak. 10 Mayıs’ta İzmir’den yola çıkacak olan Sakallıoğlu, İzmir, Ayvalık, Altınoluk, Kuşadası, Çeşme, Bodrum ve Avrupa’da seyirci karşısına çıkacak. Kahkaha turnesi hazırlığında olan ünlü komedyen “Yaz turnemiz ve Avrupa turnemiz olacak. Orada da çok güzel seyirciler var. Bu sene epey gezeceğiz. Beni çok göreceksiniz ve hep birlikte güleceğiz.” diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.