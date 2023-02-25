AFAD ile koordineli olarak afet bölgesine yardım TIR’ı gönderen Yasemin Sakallıoğlu, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 34 yaşındaki ünlü isim, yaşanan depremlerden sonra günlük yaşantısının nasıl değiştiğini şu sözlerle anlattı:

“Saat şu an 6.20. Şimdi size biraz içimi dökeceğim… Ben sabahlara kadar uyumuyorum. Olur da deprem olursa hemen anlayayım ve çevremdeki herkesi hemen uyandırayım diye. Devamlı sallanıyormuş gibi hissediyorum, gözüm hep etrafımdaki objelerde. Sonra anlıyorum ki sallanan benim. Yani kalbim çok hızlı atıyor ve bu çok sık oluyor. Çünkü bu süreç bende var olan ve çok mücadele ettiğim anksiyetemi tetikledi. Bununla ilgili bir uzman desteği de alıyorum. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmek, dahası mücadele etmek çok kolay değil. Bunu size yazıyorum, çünkü aynıyız bunu çok iyi biliyorum” diyen Sakallıoğlu, “Gün içinde kendimi kitap okumaya zorluyorum. Bazen aynı satırı dört kere okuyorum. Çünkü algım zayıfladı. Dikkatim çok dağınık ve devamlı dalıp gidiyorum.”

Mesajına, “Ve bunlara ek olarak tüm vücudum kasılıyor, midem bulanıyor ve başım ağrıyor. Hepsinin sizde de olduğunu çok ama çok iyi biliyorum. Çünkü beraber stres bozukluğu yaşıyoruz. Ve bu çok beklenen, çok doğal ve insani bir şey” diyerek devam eden ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

“Hepsi bize ait duygular. Ama iyi olacağız, çünkü olmak zorundayız. Yoksa hastalanacağız. O yüzden iyi olalım. Çünkü biz iyi olursak başkalarına faydalı olacağız. İyi olalım.”