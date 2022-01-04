Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren sosyetik oyuncu Yasemin Özilhan, sosyal medyada verdiği yemek tarifiyle gündeme hızla oturdu.

Yasemin Özilahan mutfağa girip kilosu 870 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık tarifi verdi.

Kilosu 870 TL olan cevizle atıştırmalık yapan Özilhan, halktan uzak olmakla ve bunu yapacak maddi gücü olan insanın çok az sayıda olduğu yönünde eleştiriler aldı.Pek çok kullanıcı, kendilerinin bu tarifi Türkiye’nin güncel ekonomik durumunda yapamayacağını belirtirken, “Bu hayatı Yasemin Özilhan yaşıyor” yorumlarını yaptı.