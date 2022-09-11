Yaz tatilinin ardından İstanbul’a dönen Yasemin Özilhan, önceki akşam eşi İzzet Özilhan ile birlikte Başak Çiçek ve Hünkar Kılıç’ın düğün törenine katıldı. Özilhan, arkadaşlarının bu özel gecesinde Elif Cığzıoğlu imzalı parlak taşlarla kaplı bir elbise giydi. Elbisesini aynı taşlardan yapılmış küpesiyle tamamlayan ünlü ismin imajı sevenleri tarafından çok beğenildi.

Tören öncesi elbisesiyle poz veren Yasemin Özilhan, bu kareleri “Düğün ışıltısı” notuyla Instagram hesabından yayınladı. Güzel ismin paylaşımına takipçilerinden beğeni yağmuru geldi.