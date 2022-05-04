40 yaşındaki iş adamı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda eşi İzzet Özilhan ile Kaz Dağları’nda baş başa tatil yapan ünlü isim, o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

Bugünlerde bayram tatiline çıkan Özilhan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda spor tarzıyla ön plana çıktı. Kırmızı ve beyaz renklerin hakim olduğu bir kombin yapan eski oyuncunun fotoğraflarına takipçilerinden beğeni yağdı.

Zaman zaman spor yapmanın hayatının önemli bir parçası olduğunu söyleyen Yasemin Özilhan’ın fit görünümü ve bacak kasları dikkatlerden kaçmadı.