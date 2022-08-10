Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da bir mekan çıkışı görüntülenen Yasemin Allen, “Birlikteliğimiz yeni başladı, çok mutluyuz. İlişkimize nazar değmesinden korkuyoruz” açıklamasını yapmıştı. Son zamanlarda hiç beraber görünmeyen Yasemin Allen ve Tolga Güleç çiftinin, ikinci kez ayrılık yaşadığı ortaya çıktı.

Haziran ayında Tolga Güleç’le fotoğrafını “Seni sevmek ne muhteşem bir şey!” yazarak paylaşan güzel oyuncu, sevgilisini takipten çıktı. Bunu gören Güleç’de Yasemin Allen’i takip etmeyi bıraktı. Ünlü çift, haklarında çıkan ayrılık dedikodularını böylelikle doğrulamış oldular.

Sosyal medyada ayrıldıklarını gören takipçileri, “Çiftin ilişkisine nazar değdi” yorumlarını yaptı.

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