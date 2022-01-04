2022’ye girerken magazin kulislerine bomba aşk iddası düşmüştü. Ebru Gündeş‘in kendisi gibi şarkıcı Yaşar İpek ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Yaşar İpek daha önce meslektaşı Seren Serengil ile bir evlilik yapmış ama bu serüven kısa sürmüştü. Ünlü şarkıcının, Ebru Gündeş‘in paylaşımlarına yorum yapması ve beğeni yapması aşk iddialarına sebep gösterilmişti.

Gündemi sallayan bu aşk haberine Yaşar İpekten cevap geldi. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Yaşar İpek, “Söz konusu değil böyle bir şey. Ebru Gündeş’i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm, o da sahnede. Çok sevdiğim saygı duyduğum bir sanatçı arkadaşımdır” ifadelerini kullandı.