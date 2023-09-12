Küçük bir çocuğun ebeveynlerinden çok ısrarlı şekilde bir şey istediği bir sahne düşünün, bu sahnede çocuk kendi etrafında dönüyor değil mi? Şimdi de yetişkin ya da çocuk olması fark etmeksizin bir kişinin çok istediği bir şeyin gerçekleştiği bir sahne düşünün, burada da bu kişi sevinçle kendi etrafında dönüyor değil mi? İnsanlar her yaşta ruhlarındaki coşkuyu ifade ederken dönerler. Tarihe baktığımızda da insanın ilk günden bu yana coşkulu duygularını bir şekilde dönerek, raksla, dansla ifade ettiğini söyleyebiliriz. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî bu raksı ibadet kisvesi içine sokmuş, onu şiirin ve musikinin de katıldığı ve adına sema dediği bir olgunluğa yükseltmiştir. Böylece asırlardır süregelen bu söz, saz ve hareketin mucizevi işbirliği ile insan ruhundaki karanlığı yararak tefekküre yönelmiştir. Çünkü dönen cisim, kendinden olmayan şeyleri dışarıya fırlatır, atar.

“Kalbinin derinliklerinde gizlenen ışığı keşfetmeye ve yaşamın sonsuz dansında kendi melodini bulmaya hazır mısın sevgili arkadaşım?”

Nadia Maiya yeni kitabı Aşk Sandığın Kadar Değil, Yandığın Kadardır ile okurlarına kendi içindeki bu dönüşü aktararak kişinin kendisiyle bağlantı kurmasının ve kalbinin içindeki bilgelik hazinesini keşfetmenin yolculuğunu anlatıyor. İnsanın kendi kalbinin içindeki barışı, şefkati ve sevgiyi keşfetmesiyle giderek daha da derinlere inip kendisiyle ve evrenle bağlantıya geçmenin yollarını bulacağını gösteriyor.

“Bu yolculukta, zihnin gürültüsünden sıyrılacak, kendinle olan bağlantını güçlendirecek ve içindeki kaynakları keşfedeceksin. Bu keşif, seni gerçek potansiyeline taşıyacak ve hayatına daha büyük bir anlam katacak. Derin bir iç huzuruna ereceksin ve evrenin senin için hazırladığı sınırsız potansiyeli açığa çıkarmak için gereken cesareti kendinde bulacaksın.” Nadia Maiya’nın yazdığı Aşk Sandığın Kadar Değil, Yandığın Kadardır Destek Yayınları’ndan çıktı.