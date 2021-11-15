Yasak Elma dizisinden yeni sezon sürprizi

5 yıldır ekranlarda olan, Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’nın 6.sezonunun planlandığı ortaya çıktı. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz’ın yer aldığı Yasak Elma dizisinin gelecek sezonda devam edeceği öğrenildi.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, beklenmedik bir gelişme olmadığı takdirde Yasak Elma’nın 6. sezonunu çekmeyi planlıyor. Fatih Aksoy’un ayrıca diziyi 200 bölüme tamamlamak ve kendi bölüm rekorunu kırmak istediğini söylentiler arasında.