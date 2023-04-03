Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu, Sevda Erginci, Murat Aygen, Nehir Erdoğan, Barış Ataç ve Bahtiyar Memili gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi, final sezonuyla ekrana geliyor. Yazın final yapacak olan dizide peş peşe ayrılıklar yaşanacak.

Selim ve Tuğçe veda ediyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Selim karakterine hayat veren Emre Kızılırmak projeye veda edecek. Kızılırmak’ın yanı sıra bu akşam 170. bölümü yayınlanacak olan dizide Julia’nın (Nehir Erdoğan) asistanı Tuğçe’ye hayat veren Elif Yılmaz da projeye veda edecek.

Başarılı performansıyla dikkat çeken Yılmaz, ekipten 171. bölümde ayrılmış olacak.

Handan da ayrılıyor

Reyting rekortmeni dizide uzun süredir Kumru’nun annesi Handan’ı oynayan Şebnem Dönmez de kadroda ayrılıyor.

Julia’nın oyunuyla alerjisi olduğu arıların içinde kalan Handan karakteri ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacak.