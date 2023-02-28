2018 yılından beri ekranların sevilen dram ve komedi dizisi Yasak Elma, son olarak diziye katılan Nehir Erdoğan ve Sevda Erginci ile her pazartesi akşamı izleyicisinin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda final yapılacağı konuşulan dizinin aldığı yüksek reytinglerden dolayı 7.sezonuyla devam etmesi bekleniyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam ve Melisa Doğu’nun yer aldığı sevilen dizide iki ayrılık yaşanacak. Dizide Biran Damla Yılmaz’ın (Kumru) annesini canlandıran Şebnem Dönmez‘in ve Engin rolüne hayat veren Bekir Aksoy‘un sevilen diziye veda edeceği öğrenildi.

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