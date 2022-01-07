Mahmut Özer okulların yarıyıl tatilinin 1 hafta önce kapanmayacağını açıkladı. Özer, yarıyıl tatilinin bir hafta erkene çekilmesi ve uzatılması ihtimaline ilişkin ise “Şu an için gündemimizde yok”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül’den itibaren başlattıkları yüz yüze eğitimde sınıf bazlı uygulamayı çok başarılı şekilde yürüttüklerini ifade etti.

Özer, “Türkiye genelinde 850 bin sınıf var. Bugün itibarıyla 3 bin 451 sınıfımızda Kovid-19 veyahut yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi” bilgisini paylaştı.

Yarıyıl tatilinin bir hafta erkene çekilmesi ve uzatılması ihtimali ile ilgili de Özer, şöyle devam etti:

“Bu sık sık konuşuldu, şu an için gündemimizde yok. Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz. Eğer gerekirse bu önlemi alabiliriz ama şu an için bizim bilimsel davranmamız gerekiyor. Yani verili bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Şu andaki elimizdeki veriler, yüz yüze eğitime ara vermeyi veya 1 hafta tatili öne getirmeyi gerektirmiyor.”