Ekranların sevilerek izlenen dizisi Yargı’da savcı Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, dizinin hayranlarına üzen haberi verdi. Hastalığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda olan 37 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir yazı paylaşarak diziden ayrıldığını açıkladı.

Ak, şu ifadeleri kullandı.

Çok severek başladığım ve hala ilk günkü heyecanımla devam ettiğim, hayatımda ve kariyerimdeki etkisini hiçbir zaman unutmayacağım “YARGI” projesinden erken ayrılmak durumunda kaldığımı üzülerek belirtmek isterim. Ülke olarak hepimizi derinden etkileyen deprem ve sonrası süreçte, zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimin her anlamda yanında olabilmek adına aldığım bu kararı anlayış ve saygıyla karşılayan, iki sezondur beraber çalıştığım ay Yapım ailesine ve tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunarım.”