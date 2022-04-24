Yargı dizisindeki rolüyle adından sıkça söz ettiren Uğur Aslan şimdilerde Afara programıyla hayranlarıyla buluşuyor. Aslan, Hürriyet’ten Hakan Gence’ye çarpıcı açıklamalarda ve itiraflarda bulundu.

İşte o açıklamalardan bazıları:

“Toplu taşımayı çok kullanan biriyim. Marmaray, metrobüs… Zaman çok değerli benim için. Suadiye’de oturuyorum. Bir gün Marmaray’dan indim, bir hanımefendi grubu, 7-8 kişi, alkışlamaya başladılar beni. Ne yapacağımı şaşırdım. Hayatımda hiç böyle bir iltifatla karşı karşıya kalmamıştım. Yoğun ilgi var, evet ama o ilgide de ben kimseyi kırmamaya çalışıyorum.”

“Şan şöhret falan bilmiyorum ben, üç çocuklu bir babayım, bir eşim, ailem var, ev dışında doğru dürüst bir hayatım yok.”