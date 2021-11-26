Yargı’nın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yayınlanan güncel fragmanda, Avukat Ceylin, Savcı Ilgaz’a aşkını itiraf ediyor.

“Ben, varsan varım, korkmazsan korkmam, Ilgaz.”

Gelecek yeni bölümde, hislerini gizlemekten vazgeçen Ceylin, gözyaşları içinde Ilgaz’a hislerini açıklıyor. Ceylin’in “Ben, varsan varım, korkmazsam korkmam, Ilgaz” sözleri ise fragmana damga vuruyor.

Yargı’nın yeni bölüm fragmanında, kaçmaktan yorulan Ceylin, duygularına yenik düşmüş bir vaziyette hislerini Ilgaz’a açıklıyor. Gözyaşları içinde Ilgaz’ın kapısına giden Ceylin:

“Gördüm seni ne kadar kırdığımı, incittiğimi. Ama sürekli başına bir iş açmaktan korkuyorum. Sonra seni getirdiğim hale bakıyorum. Sonra diyorum ki kaç Ceylin. Hayatımda ilk kez kaçtığım için kendime çok kızıyorum. Gitsem de yine aynı yere geliyorum. Aklından ne geçiyorsa benim de geçmiyor mu sanıyorsun. Kendimi tutmak için nasıl bir savaş verdiğime inanamazsın. Ben varım Ilgaz. Varsan varım, korkmazsan korkmam. Buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü hiçbir yere gidemiyorum” diyor.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ikilisinin paylaştığı Yargı, 29 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Yargı, 11. bölüm 2. fragmanı

“Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz’ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz’ın, Ceylin’in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır. Ilgaz kardeşi Çınar’ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin’den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar’ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.”