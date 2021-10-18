Yargı’da katil ortaya çıktı

Kanald D’de yayınlanan Yargı dizisinin dün akşamki bölümün final sahnesinde katilin ortaya çıkması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Her geçen gün katilin kim olduğuna dair yürütülen tahminler dizide Engin’in, İnci’yi öldüren kişi olduğunun öğrenilmesi izleyicileri ekran başına kilitledi.

Yargı’da katil kim?

Yargı dizisinin son bölümünde merakla beklenen katilin kim olduğu sorusu cevap buldu. Ceylin’in Yekta’nın İnci’nin o evde öldürülmesinin gizemini dikkatini çeken peçeteden yapılmış gemiyi fark etmesi oldu. Ceylin’in bu dikkati Ilgaz’la plan yaparak İnci’nin katilini bulmaya itti. Katilinin Engin çıkması sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi.