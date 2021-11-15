Yargı’da Kadir Şeker detayı!

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı Yargı dizisinde yardım isteyen Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz’a söylenen “Öldürmek için vurmadım, kurtarmak için vurdum” sözleri Twitter’da gündem olurken binlerce kişi de “Kadir Şeker’in unutulmadığı görmek mükemmel” yorumunu yaptı. Kadir Şeker, Konya’da Özgür Duran adlı erkek tarafından darp edilen Ayşe Dırla isimli kadını kurtarmak isterken Duran’ın ölümüne neden olmuştu. Bu olay Türkiye’de günlerce gündemde kalmıştı.

Dizide “İyilik yaptığım için 10 yıl yattım ben. Parkta dövülen bir kadını kurtarmaya çalıştım. Yardım çığlıklarına koştum. Adam, kadını bildiğin öldürüyordu. Sırf kadını kurtarmak için iyilik için yerden taş alıp vurdum. Öldürmek için vurmadım, kurtarmak için vurdum. 10 yıl yattım kimse benim için bir şey yapmadı” sözleriyle Kadir Şeker’e gönderme yapıldı.

Yargı her pazar yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında.