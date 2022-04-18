Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı yayınlanan 29’uncu bölümünde Ceylin, Çınar’ın babasını öldürdüğünü Metin’in ise bu cinayeti örtbas ettiğini öğrendi. Ilgaz ile Ceylin’in ilişkisinin yepyeni bir sınava tabi tutulduğu bölümün final sahnesi ise kafaları karıştırdı. 6 ay sonrasının gösterildiği sahnede Ceylin’in kanlı bir bıçakla ofisine gelmesi ve Eren’in öfkeyle Ceylin’in kapısına dayanması izleyenleri şok etti.

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Yargı dizisinin oyuncuları

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.