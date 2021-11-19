Yargı’da bundan sonra neler olacak?

Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı‘da, kardeşinin katilini bulmak için bir araya gelen avukat Ceylin ve savcı Ilgaz, geçtiğimiz bölüm birbirlerine veda etmişti. Dizi, Ceylin’in Ilgaz’a veda ettiği son sahnesiyle sosyal medyada gündem olmuştu. Artık ortak çalışmaları gerekmeyen Ceylin ve Ilgaz’ın bundan sonra ilişkisinin nasıl devam edeceği merak konusu oldu.

Ilgaz’ın kardeşi Çınar’ın Ceylin’in kardeşi İnci’nin katili olduğu şüphesi, Ilgaz ve Ceylin arasında bir imkansızlık yaratıyordu. Gerçek katilin Engin olduğunun ortaya çıkmasıyla, Ceylin ve Ilgaz’ın arasındaki imkansızlık da ortadan kalkmıştı. Ortak çalışırlarken birbirleriyle yakınlaşan Ilgaz ve Ceylin, bu yolda evlenmek zorunda da kalmıştı. Geçtiğimiz bölüm Ceylin ve Ilgaz’ın yakınlaşması, izleyicileri heyecanlandırırken, bölüm sürpriz bir sahneyle bitmişti. Ceylin ve Ilgaz, birlikte olacakları düşünülürken ayrıldılar. Yargı’nın dün akşam yayınlanan 10.bölümünün 2.fragmanında Ceylin ve Ilgaz’ın arkadaşlarına birbirleriyle ilgili içlerindekilerini döktükleri, aralarındaki ilişkiyi sorguladıkları sahneler, bundan sonra ne olacak sorularını akıllara getirdi.

Ilgaz ve Ceylin birbirleri olmadan nasıl devam edecekler? İlişkileri nasıl ilerleyecek? Çınar’ın Ceylin’in babasını öldürmesi ortaya çıktığında neler olacak? Çınar’ın Ceylin’in babasının katili olması, Ceylin ve Ilgaz’ın ilişkisini nasıl etkileyecek? Tüm bu sorular ilerleyen bölümlerde yanıtlanacak.

Yeni bölümü merakla beklenen Yargı dizisinin yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.