Yargı son bölümüyle olay yarattı! Dizinin senaristi gözyaşlarına boğuldu

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi ‘Yargı’ son bölümüyle gündeme geldi. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolü paylaştığı reyting rekortmeni dizide, kardeşinin katilini bulmaya çalışan avukat Ceylin ve cinayetin baş şüphelisi olarak gösterilen savcının abisi Ilgaz’ın hayat hikayesi konu ediliyor.

Yargı’da ‘Eren Komiser’ karakteriyle tanıdığımız oyuncu Uğur Arslan, dizinin senaristi eşi Sema Ergenekon’un son bölümü izlerken yaşadığı duygu dolu anları sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa “Arkadaşlar kendi yazdığı finali böyle izledi senaristimiz” notun düşmesi ‘Yargı’ hayranlarının dikkatini çekti.