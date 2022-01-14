Ay Yapım imzalı Kanal D‘nin her Pazar akşamı ekrana damgasını vurduğu popüler dizi ‘Yargı’ müzikleriyle de sık sık konuşuluyor. Müzisyen Toygar Işıklı’nın imzasının olduğu ve dizinin tüm müziklerinin yer aldığı, merakla beklenen soundtrack albüm yayınlandı. Müzisyen Toygar Işıklı’nın projeye özel bestelediği şarkılar, artık tüm müzik platformlarından yargı dizisi sevenleri tarafından dinlenebilecek.

‘Yargı’ her hafta birbirinden ilgi çekici, yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de sevenleriyle Kanal D ekranlarında buluşuyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda” Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal,Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş” yer alıyor.