Ekranların sevilen dizisi ‘Yargı’da başsavcı ‘Pars’ karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, önceki gün ismini bilmediğimiz bir kız arkadaşıyla beraber Rumelihisarı’nda objektiflere yansıdı. Baş başa kahvaltı yapan ikiliden gizemli kadın mekan çıkışı yüzünü göstermemeye çalışırken Ak, rahat bir tavırla gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

Başarılı oyuncu, 2022’nin kendisi için nasıl geçtiği ile ilgili soruya “Yorucuydu ama bir yandan da güzel anılar biriktirdik. Güzel bir işimiz oldu” yanıtını verdi.

“Yeni yıldan dünya için huzur diliyorum” diyen Mehmet Yılmaz Ak’a‘ Yargı’ dizisi sorulunca, “Devam ediyoruz. Birkaç gün yeni yıl tatili olduğu için ben rahattayım. Cumartesi tekrardan başlıyoruz, çekimlere” dedi. Ünlü isim, dizideki başarılarını gerçek hayatta sıkı dostluğa çevirdikleri hatırlatılınca, “Çok güzel bir ekip olduk. Güzel bir çalışma arkadaşlığımız var” ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki oyuncu, kız arkadaşının kim olduğu sorulduğunda ise “Hanımefendi arkadaşım, bence o kadar sormayın. Kız arkadaşım değil, olsa duyarsınız. Normal çıktık kahvaltı ettik şimdi gidiyoruz, müsaadenizle” deyip, arkadaşının kullandığı araca bindi.