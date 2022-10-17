Pınar Deniz’in, Kaan Urgancıoğlu ile başrollerini paylaştığı Yargı dizisi reyting listelerine adını yazdırmaya devam ediyor. Yargı dizisi televizyon izleyicilerini ekranların başına toplarken, Ceylin karakterine hayat veren başarılı oyuncu Pınar Deniz güzelliği ile sevenlerini büyülüyor.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Deniz, yaptığı paylaşımlarla hayranlarının beğenisini topluyor. Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan güzel oyuncunun Instagram hesabında 2.7 milyon takipçisi bulunuyor.

İlginizi çekebilir: