Yargı dizisini İnci’sinden açıklamalar

Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı’da İnci karakterini canlandıran genç oyuncu Ece Yüksel, dizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bir gazeteye röportaj veren Yüksel, İnci karakteri hakkında düşüncelerini paylaştı.

Yargı’nın ilerleyen bölümlerde İnci’nin de hatalar yaptığını belirten yetenekli oyuncu izleyiciler tarafından eleştiri yağmuruna tutulduğunu açıkladı. Seyirciler tarafından ‘ölmeyi hak etmiş’ yorumlarını alan Yüksel, “Hiçbir kadın ölmeyi hak etmez” açıklamalarında bulundu.