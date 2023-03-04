Yargı dizisinden peş peşe kötü haberler gelmeye devam ediyor. Ulusal Post’da aktarılanlara göre diziden bir oyuncu daha ayrılacak. Geçtiğimiz günlerde Yargı dizisinden Rıdvan karakterine can veren Yiğit Kalkavan ayrılmıştı. Yeni isim ise seyircilerin çok sevdiği bir isim olan Pars karakteri.

Çukur dizisiyle ünlenen Mehmet Yılmaz Ak 2 sezondur seyirci karşısına Yargı dizisiyle çıkıyor. Pazar akşamları yayınlanan Yargı dizisinde Pars karakterine can veren Mehmet Yılmaz Ak dizide Ilgaz karakterine can veren Kaan Urgancıoğlu’ndan sonra en sevilen isimdi.

Öte yandan Yargı dizisinden büyük final öncesi başka oyuncularda ayrılacak. Haziran ayında final yapması beklenen Yargı’ya sadece bir kaç bölüm sonra Merdan karakterine can veren Cezmi Baskın da veda edecek.