Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolü paylaştığı Ay Yapım imzalı dizi ‘Yargı’, pazar akşamları seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve merak uyandıran senaryosu ile izleyiciyi ekranlara kilitleyen diziye, Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu ve Nergis Öztürk’ün ardından iki yeni isim daha katıldı.

Kanal D’nin sevilen yapımlarından biri haline gelen Yargı’da, Özlem’in kızı Tuğçe rolü için genç oyuncu Merve Ateş, Eren’in eski sevgilisi Özlem rolü için ise Pınar Töre yer alacak.

Merve Ateş