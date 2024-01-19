Stratejik İletişim Uzmanı Doret Habib’in kaleme aldığı Mavi Çileğin Sırrı, okura, kendi marka değerini oluştururken özgün, ayırt edici olmanın önemini; ikna psikolojisi ve tekniklerini kullanarak yaratıcı bir iletişim dili oluşturmanın nasıl mümkün olabileceğini anlatıyor.

Kendisini şirketlere, kişilere itibar ve para kazandırırken, meraklı, gelişmeye ve fikirlerini paylaşmaya tutkun bir girişimci iş insanı olarak tanımlayan Habib, önemli olanın para değil değer olduğunun altını çiziyor.

Sonuca değil, amaca odaklanmanın önemine dikkat çeken Habib, bir gelecek inşa etmek üzerine çıkılan yolda adım adım ilerleyerek okura kıymetli bir rehberlik sunuyor. Doret Habib’in kaleme aldığı “Mavi Çileğin Sırrı” Destek Yayınları etiketiyle tüm kitabevlerinde…

“Mavi Çileğin Sırrı” arka kapak yazısı

Kendi özgünlüğünü bulduğunda, markanla bütünleşebilirsin. Dünya değişiyor; marka değerini inşa etmek isteyenler için bugün, özgün yanını keşfetme ve farkını ortaya koyma zamanı!

Medya ve kurumsal iletişim sektöründe “Stratejik İletişimin Duayeni” olarak anılan Doret Habib, markalaşma sanatının inceliklerini “Mavi Çileğin Sırrı” metaforu üzerinden ele alıyor. 30 yıllık kariyeri boyunca yüzlerce CEO’ya, üst düzey yöneticiye, firmaya ve kuruluşa rehberlik eden Doret Habib, markalaşma sürecinde özgün ve yaratıcı olmanın sırlarını, izlenecek stratejileri ve etkili iletişim tekniklerini tüm detaylarıyla anlatıyor.

Kendi değerini bulmak, hak ettiği yere ulaşmak isteyen tüm meslek sahipleri, firma çalışanları, CEO’lar, girişimciler, yeni mezun olmuş gençler, kısacası iş hayatında aktif olan herkese hitap eden bu interaktif kılavuz, markanızın “mavi çilek” tarafını keşfetmenizi sağlayarak, farklılaşma sanatında sizi birkaç adım öne taşıyacak. Bugün kim olduğunuz dün yaptığınız seçimlerin sonucudur. Bugün yaptığınız seçimlerse yarın kim olacağınızı belirler. Seçiminizi yapın, marka değerinize ve itibarınıza sahip çıkın…