Yapay zeka teknolojileri her geçen gün hayatımızın içinde yer ediniyor. ChatGPT ve Midjourney, sosyal medyada herkesin gündeminde olmaya devam ederken birkaç ay önce yapay zekânın siyasete atılıp parti kurduğunu bile görmüştük. Şimdi ise bilim kurgu filmlerinin gerçeğe dönüştüğünü gösteren bir gelişme daha yaşandı.

ABD merkezli DoNotPay isimli girişim tarafından geliştirilen bir yapay zekânın avukat olarak duruşmaya katılacağını açıkladı. Hukuk alanında bir ilke imza atacak olan bu olayda, yapay zekânın mahkemede bir sanığa kulaklık yardımıyla danışmanlık yapacağı ifade edildi.

Duruşmanın kesin tarihi 22 Şubat olarak açıklandı. Yapay zekanın, aşırı hız yapmaktan dolayı mahkemeye çıkacak bir sanığa kulaklık yoluyla danışmanlık yapacağı ve para cezası konusunda yardımcı olmaya çalışacağı da gelen bilgiler arasında.