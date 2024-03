Aradığınız aşkı bulabilmenin bir formülü var mıdır sizce? Cevabını gönül rahatlığıyla verebiliriz: Aşkın matematiği yoktur! Birçok arkadaşınız, eşiniz, dostunuz bu konuda size akıl veriyor olsa da asıl dinlemeniz gereken kalbinizdir. Çünkü kalbiniz size heyecan veren kişiyi gösterecektir. Kimi zaman ansızın kapınız çalınır, kimi zaman ise aslında o kapı çoktan çalınmıştır ama zili duymamışsınızdır. Evet tam da açılmayan bu kapılardan bahsediyoruz. Belki de en yakın arkadaşınız ya da yıllardır tanışıp görüştüğünüz biri hayatınızın aşkı olmak için fark edilmeyi bekliyordur. “Arkadaştan sevgili olur mu?” demeyin. Çünkü etrafımızdaki ilişkilere baktığımızda arkadaşlıktan sevgililiğe dönen ilişkilerin daha uzun ömürlü olduğunu görebiliyoruz.

İlişkide karşımızdaki kişinin bizi anlaması, bir arkadaş gibi sorunlarımızı ve isteklerimizi dinlemesi sağlıklı bir ilişki için oldukça önemli bir rol oynuyor. Belki de yıllardır arkadaşlık eden kişilerin sonrasında sevgili olup mutlu bir evliliğe doğru adım atmasının sebebi de budur. İlişkiye başlamadan önce birbirlerini tanıyıp nelerden hoşlandıklarını ya da nelerden rahatsız olduklarını anlamak büyük bir avantaj yaratıyor olabilir. Biz de bu konuyu gündemimize alarak yakın arkadaştan sevgili olur mu tartışmasını masaya yatırıyoruz. İsterseniz bu konuyu işleyen birçok filmle tarafınızı netleştirin.





Önce dost sonra eş

Arkadaşlıktan ilişkiye dönen konuları ele alan filmler önyargılarımızı kırmayı başarıyor. İlişkinin temelinde arkadaşlık olduğunu kanıtlayan “My Name Is Emily” filmi sadece bunlardan biri. Emily’nin kötü günlerinde yanında olan okul arkadaşı Arden bir zaman sonra duygularının arkadaşlıktan öte olduğunu Emily’e hissettirmeye başlıyor. Kötü geçen günlerde Arden’in davranışlarının kendisine iyi geldiğini hisseden Emily de bir zaman sonra arkadaşlığın aşka dönebileceğini onaylıyor. Lise yıllarından üniversiteye uzanan bir ilişkiyi konu alan “Normal People” dizisi de ilişkide arkadaşlık duygusunun, dayanışmanın ve aitlik hissinin tüm köşelerini izleyiciye aktarmayı başarıyor. Sadece film ya da dizilerde değil, ünlüler dünyasında da buna dair birçok örnek karşımıza çıkıyor. Birbirlerini uzun yıldır tanıyan Will Smith ve Jada Pinkett ikilisi, bir gece ortak arkadaşlarıyla çıktıkları yemekte arkadaşlığı romantik bir ilişkiye çeviren ünlüler arasında yer alıyor. Arkadaşlığın ilişkiye döndüğü tüm bu örnekler aslında ilişkilerdeki empati özelliğini öne çıkarıyor. Siz de ilişkinizde partnerinize anlayışlı bir şekilde davranarak daha mutlu bir çift olabilirsiniz.