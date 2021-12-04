Fendi 2021 yılbaşı özel koleksiyonuyla bir efsaneyi en spesifik haliyle yeniden yorumluyor.

24 yıl önce vizyonist bir tasarımcı, Silvia Venturini Fendi tarafından yaratılan, ilhamını Fransız baget ekmeğinden alan, Baguette çanta, 2 aralık itibariyle kişisel tasarıma açık bir platformda sahipleriyle buluşacak.







İkonik Baguette çantayı her biri manyetik ve değiştirilebilir üç farklı toka türüyle kişiselleştirmenize olanak tanıyan, sipariş üzerine hazırlanan bir ekspres hizmet mantığıyla yola çıkan koleksiyonda, minimal ve maximum boyutlarıyla, farklı formlardaki kristaller ve bir tür mermeri anımsatan baskılar ön plana çıkıyor.

Çantanın ana silüeti ise üç farklı kompozisyona tabii: geometrik ve simetrik bir deseni oluşturan, küçük ton sur ton boncuklarda işlemeler içeren kürklü malzeme, küçük kristallerle kapitone kadife ve son olarak tamamıyla pul işlemeler.