Son olarak bir kozmetik markasının yüzü olan Yalı Çapkını’nın yıldızı Beril Pozam, geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu İlayda Alişan ile Cemal Can Canseven’in yüzü olduğu bir markanın lansman partisine katıldı. Yakın arkadaşlarından İlayda Alişan’ın yanında olmak için geceye katılan Pozam, Yalı Çapkını sorularına “Dizimiz çok iyi gidiyor. Aman nazar değmesin. Çok güzel bir sinerjimiz var.” sözleriyle cevap verdi.

Güzel oyuncu, Ada Masalı dizisinin setinde aşk yaşamaya başladığı oyuncu Erdem Kaynarca ile olan ilişkisi hakkında ise “Bizi bilen biliyor. İlişkimiz çok güzel gidiyor“ açıklamasında bulundu.

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