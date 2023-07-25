Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, gerçek bir hikayeden uyarlandı. Böylelikle izleyenler, dizinin gerçekle olan bağını bildiği için daha heyecan dolu izliyor.
Dizinin yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, “Yalı Çapkını’nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız” demiş ve karakterlerin daha derinlikli olduğunu söylemişti.
Yalıda en sevilmeyen karakter olan fettan yenge İfakat’ın gerçek hikayesi ise yürekleri dağladı. İfakat, ölen kocasıyla tanışmadan önce Orhan’la aşk yaşıyorlarmış. Orhan’ın abisi ise İfakat’ı görüp beğenince Orhan sessiz kalıp köşesine çekilmiş.
İfakat’ın ailesi ise Orhan ile ilişkisinden haberdar olduğu için kocası ölünce İfakat’ı kabul etmemiş. İfakat bu nedenle konakta kalmayı seçmiş. Fettan yenge İfakat hakkındaki gerçek herkesi üzdü. Meğer sert görünümünün altında büyük bir dram varmış.