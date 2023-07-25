Dizinin yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, “Yalı Çapkını’nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız” demiş ve karakterlerin daha derinlikli olduğunu söylemişti.